Primo appuntamento della rassegna “RI _ TRATTI” che sceglie, con il sostegno del MiC, quali luoghi di rappresentazione i Poli BiblioMuseali della Regione Puglia, luoghi della cultura per antonomasia.

Al Museo “Ribezzo” di Brindisi – piazza Duomo 7, martedì 7 novembre, alle ore 21:00, andrà in scena lo spettacolo teatrale “PICASSO. L’inventore del ‘900”omaggio a Pablo Picasso, nell’anno del 50esimo anniversario della morte.

Genio senza fine, pittore fuori da ogni schema e scultore talentuoso, Pablo Picasso è stato uno dei più importanti artisti del ‘900, capace di rivoluzionare l’arte e, di conseguenza, il modo in cui le persone vedono il mondo intorno a loro. Personaggio controverso, noto per il suo impegno civile e per la sua idea di pace, raccontati nella sua lunga carriera artistica. Altrettanto noto per il turbolento rapporto con le donne, sue “muse” ma spesso motivo della sua gelosia e delle sue ossessioni più profonde.

Fabrizio Bordignon, tra i più interessanti nuovi interpreti del panorama attoriale nazionale, con il supporto di immagini, ci porta nelle opere di Picasso che, meglio di chiunque altro, ha saputo raccontare il ‘900 e la sua modernità, attraversando insieme a lui il secolo più “breve”, ma più “grande” della storia.

Lo spettacolo, ideato e diretto da Alessandra Pizzi – ErgoSum, è tout public ma è anche rivolto ai giovani ai quali sono riservati 30 biglietti al costo di soli € 4,00.

Biglietto: € 10 | 4 for Future (Ridotto Under 30 Anni): € 4

Info | prenotazione biglietto:

Acquisto online https://www.ciaotickets.com/biglietti/picasso-linventore-del-900-brindisi

(diritto di prevendita € 1,00)

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del MINISTERO DELLA CULTURA, in collaborazione con POLI BIBLIOMUSEALI DELLA REGIONE PUGLIA

……………….

Museo Ribezzo

Piazza Duomo – Brindisi