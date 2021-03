Il Consiglio regionale è convocato per martedì 9 marzo, alle 12,30 nell’Aula Consiliare e in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza.

Tra i punti all’ordine del giorno vi sono:

– Proposta di Legge – Amati, Leoci, Vizzino – “Proposta di legge a firma dei consiglieri Amati, Leoci e Vizzino “Piano di recupero in variante definitivamente approvati. Norme per la definizione delle pratiche edilizie”” – a.c. 24/A (rel. cons. Campo);

– Mozione Caroli – Spostamenti ordinari di alberi di ulivo. Snellimento procedure – (a.c. 11/M);

– Mozione Laricchia – Impegno della Regione ad istituire un Cluster Regionale Economia del Mare e Tecnologico per sostenere lo sviluppo delle imprese, dell’innovazione e delle competenze – (a.c. 13/M);

– Mozione Laricchia – Impegno della Regione a sostenere il comparto delle cerimonie e a sostenere, di intesa con gli attori locali, l’istituzione di un Distretto regionale del Wedding che unisca le imprese del territorio – (a.c. 15/M);

– Mozione Laricchia – Impegno della Regione ad istituire un tavolo di lavoro con le realtà del Terzo Settore al fine di valutare l’istituzione di un Distretto regionale del Terzo Settore – (a.c. 16/M);

– Mozione Caroli e altri – Agenzia regionale per le politiche del lavoro (ARPAL) – (a.c. 17/M);

– Mozione Caroli – Avvisi “Custodiamo il Turismo in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in Puglia”. Impegno della Regione Puglia a rinvio scadenza bandi e revisione delle linee guida – (a.c. 20/M);

– Mozione Bellomo e altri – Favorire per i pubblici esercizi la possibilità di svolgere l’attività di somministrazione cibi e bevande in favore di soggetti che si sono sottoposti a testi COVID e sono risultati negativi – (a.c. 22/M);

– Mozione Mennea – Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale” – (a.c. 24/M);

– Mozione Mennea e altri – Adesione della Regione Puglia al progetto “Bandiera Lilla” per la realizzazione di aree turistiche adeguatamente attrezzate per i disabili – (a.c. 26/M);