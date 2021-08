I Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 21enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e danneggiamento aggravato. Nello specifico il prevenuto, corso perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana per complessivi Gr. 197,5 contenuti in vari barattoli di vetro, nonché un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento, tutto occultato nello scantinato dell’abitazione.

L’attività di polizia giudiziaria scaturisce dagli accertamenti sul danneggiamento della saracinesca di un’agenzia di viaggi del luogo. Lo stesso è stato identificato, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza quale autore dell’atto vandalica perpetrato con una barra metallica, poi, sottoposta a sequestro. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.