La direzione strategica della Asl ha nominato il nuovo direttore del Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Si tratta di Vincenzo Marcone: con avviso pubblico, per professionalità e competenza, gli è stato conferito incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza (Mecau).

Il dottor Marcone, che prende il posto del direttore ad interim Giuseppe Manca e precedentemente del dottor Antonio D’Autilia, proviene dal Pronto soccorso dell’ospedale regionale Umberto Parini di Aosta. Il Pronto soccorso del Parini è stato accreditato come centro di eccellenza per il trattamento della sincope, una breve perdita di coscienza, e certificato come struttura di riferimento dal Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope (Gimsi). Vincenzo Marcone ha fatto parte, tra l’altro, della Syncope Unit, una unità multidisciplinare, in qualità di esperto nella gestione della patologia.

A breve il Pronto soccorso del Perrino sarà ammodernato: la sfida che attende il direttore appena nominato, in considerazione anche della cronica carenza di medici, è la gestione di nuovi spazi e percorsi, nonché l’utilizzo appropriato del servizio che deve essere dedicato all’emergenza-urgenza.

UFFICIO STAMPA ASL BR