I Carabinieri della Stazione di Latiano hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 33enne del luogo, per invasione aggravata di edifici pubblici, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato.

In particolare, i militari operanti sono intervenuti in un complesso di abitazioni popolari del centro abitato, poiché era giunta una segnalazione relativa all’occupazione abusiva ad opera di ignoti, di un’abitazione popolare già regolarmente assegnata e in uso ai legittimi beneficiari. Dopo aver constatato la forzatura della serratura della porta d’ingresso e aver fatto accesso nell’abitazione, i Carabinieri hanno individuato la donna intenta a sistemare le proprie suppellettili.

L’immobile è stato posto in sicurezza e riconsegnato al legittimo assegnatario. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestata è stata rimessa in libertà.