C’è tempo fino al 9 dicembre per partecipare a un avviso pubblico della Asl Brindisi per il conferimento di 15 incarichi a tempo determinato per operatori sociosanitari. L’avviso, per soli titoli, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia numero 96 del 28 novembre. Il bando è stato predisposto dalla Unità operativa Concorsi, coordinata dal dirigente responsabile, l’avvocato Luigi Spina.

Tra i requisiti specifici il diploma di istruzione secondaria di primo grado o l’assolvimento dell’obbligo scolastico e il titolo di operatore sociosanitario (che va allegato in formato pdf alla domanda online di partecipazione alla selezione).

Le domande di partecipazione all’avviso pubblico devono essere presentate esclusivamente in forma telematica, all’indirizzo web: https://www.csselezioni.it/asl-brindisi.

“Con questo avviso – sottolinea il direttore generale Maurizio De Nuccio – potremo reclutare altri 35 operatori sociosanitari per sostituire il personale attualmente assente nelle diverse strutture aziendali e, in generale, per coprire le eventuali assenze che si verificheranno durante il periodo di validità della graduatoria”.

