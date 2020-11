Di seguito riportiamo integralmente una nota inviata dai capigruppo di quattro partiti di opposizione al consiglio comunale di Brindisi al Prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, e per conoscenza al Sindaco Riccardo Rossi, al Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Cellie ed al Segretario Generale Pasquale Greco.

Oggetto: mancata adozione dello schema di bilancio da parte della Giunta e mancata approvazione dello schema di bilancio da parte del Consiglio Comunale di Brindisi nei termini previsti dalla legge (31.10 c.a.); adempimenti sostitutivi di pertinenza del Prefetto ai sensi dell’art. 141 del TUEL: nomina di un commissario

I sottoscritti capigruppo consiliari Massimiliano Oggiano (FdI), Roberto Cavalera (FI), Ercole Saponaro (Lega), Luciano Loiacono (Idea) premesso che,

• il 31 ottobre c.a. è scaduto il termine, più volte prorogato per decreto dal Governo, per l’approvazione dello schema di bilancio del Comune di Brindisi da parte del Consiglio Comunale di Brindisi;

• a tutt’oggi la Giunta Comunale non ha provveduto ad adottare lo schema di bilancio che avrebbe dovuto notificare ai consiglieri comunali venti giorni prima (12.10 c.a.), così come previsto dal Regolamento comunale di contabilità, la data ultima per l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale (31.10 c.a.), così come previsto dal TUEL e dai decreti di proroga del Governo;

preso atto che,

• il Sindaco di Brindisi e la Giunta hanno violato contestualmente le norme del TUEL e del Regolamento comunale di contabilità pubblica;

• stante le gravi difficoltà economico finanziarie in cui versa il Bilancio comunale già soggetto ad un piano di riequilibrio finanziario, adottato dal Consiglio comunale di Brindisi in data 9 gennaio 2020, che limita notevolmente l’operatività dall’azione politico amministrativa dell’Amministrazione comunale nell’erogazione di servizi essenziali alla popolazione ed opere pubbliche necessarie alla Città;

tutto ciò premesso chiedono con urgenza a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi dott.ssa Carolina Bellantoni l’adozione dei provvedimenti sostitutivi di Sua pertinenza ai sensi dell’art. 141 comma 2 del TUEL attraverso la nomina del Commissario ad acta per la legittima conclusione dei procedimenti giuridico amministrativi inerenti l’approvazione dello schema di bilancio del Comune di Brindisi.

Brindisi 2 novembre ’20

f.to

dott. Massimiliano Oggiano

capogruppo FdI

avv. Roberto Cavalera

capogruppo FI

Ercole Saponaro

capogruppo Lega

Luciano Loiacono

capogruppo Idea