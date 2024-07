L’Info-Point di Ostuni ha ottenuto il finanziamento della Regione Puglia per il potenziamento dei servizi di accoglienza e informazione turistica nell’ambito della selezione pubblica P.O.C. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale – Anno 2024”.

Grazie a queste risorse, si potrà attuare il progetto Ostuni to live, il quale potenzierà la fascia oraria di apertura al pubblico dell’Info-Point e arricchirà il territorio di visite guidate, escursioni in bicicletta e degustazioni di prodotti gastronomici del territorio a cadenza settimanale fino al 31 ottobre 2024.

Nello specifico, l’Info-Point di Ostuni sarà aperto al pubblico con i seguenti orari:

🕦 dal lunedì al mercoledì: 10:00-21:00

🕦 dal giovedì alla domenica: 09:00-22:00

Le attività previste nel ricco calendario di Ostuni to live vedranno ogni mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dei mesi di luglio, agosto e settembre il susseguirsi di diverse iniziative gratuite volte a garantire dei servizi culturali a cadenza settimanale a chi soggiorna o risiede sul territorio comunale, favorendo la conoscenza della città di Ostuni sotto diversi punti di vista.

Di seguito, le attività previste nel ricco calendario:

– Santa Maria di Agnano tra ulivi e carrubi | Santa Maria Di Agnano a tour between olive and carob trees 🚲

Escursione in bicicletta dalla città al Parco di Santa Maria d’Agnano sino alla piana degli ulivi (noleggio incluso)

📍Partenza dall’Info-Point di Ostuni

Il percorso, lungo 25 Km con un dislivello di 250 metri, si snoda lungo sentieri di media difficoltà. La partenza del percorso è prevista dall’info-point turistico con direzione Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano da cui si domina lo splendido paesaggio della Piana degli Ulivi Secolari. Dopo la visita al sito archeologico si riprende la strada sterrata in direzione di Montalbano di Fasano, immersi nella natura tra ulivi e carrubi secolari nonché maestose sughere, passando per Masseria “Lamiola Piccola”. Seguendo i sentieri a valle dei colli, immersi in un lussureggiante ambiente naturalistico si giunge sino alla SP 9 da cui imboccheremo un tratturo sterrato sino a raggiungere “Masseria Mozzone”. Dopo aver attraversato le strade di Montalbano di Fasano ci dirigeremo verso Masseria Montalbano Vecchio” da dove rientreremo verso l’abitato di Ostuni, il tutto in totale assenza di traffico.

– Tutti i gusti del Parco | Taste of Puglia 🍷

Degustazioni a cura delle Aziende a marchio Parco Dune Costiere

📍Chiostro San Francesco (Piazza della Libertà)

L’attività prevede la calendarizzazione di degustazioni di prodotti enogastronomici locali delle aziende aderenti al marchio Parco Dune Costiere. Le aziende aderenti al marchio, saranno invitate a presentare i loro prodotti all’interno di un contesto storico-culturale di prestigio al fine di incentivare il consumo di prodotti agro-alimentari del territorio rurale e locale dell’area del Parco Dune Costiere.

– Ostuni sotto le stelle “CITY TOUR” | The Stars of Ostuni “A NIGHT IN OSTUNI” walking tour 🌌

Visite guidate serali nel borgo antico della città di Ostuni

📍Partenza dall’Info-Point di Ostuni

Visita guidata del borgo antico di Ostuni al fine di incentivare la conoscenza e la valorizzazione dei beni che si trovano nell’antico Rione Terra garantendo la fruizione di contesti poco noti e scarsamente fruibili come la Chiesa di San Giacomo di Compostela.

– Archeonight | A night with the archaeologist 🏺

Visite guidate presso il Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale

📍Museo Civico di Ostuni

Alla scoperta del museo archeologico situato nel cuore del centro storico.

Di seguito, le attività divise per mese:

LUGLIO

Santa Maria di Agnano tra ulivi e carrubi | Santa Maria Di Agnano a tour between olive and carob trees

Ogni mercoledì h. 18:00*: 10 luglio, 17 luglio, 24 luglio, 31 luglio

Tutti i gusti del Parco | Taste of Puglia

Ogni giovedì h. 19:00: 11 luglio, 18 luglio, 25 luglio

Ostuni sotto le stelle “CITY TOUR” | The Stars of Ostuni “A NIGHT IN OSTUNI” walking tour

Ogni venerdì h. 20:00*: 12 luglio, 19 luglio, 26 luglio

Archeonight | A night with the archaeologist

Ogni sabato h. 18:00: 13 luglio, 20 luglio, 27 luglio

AGOSTO

Santa Maria di Agnano tra ulivi e carrubi | Santa Maria Di Agnano a tour between olive and carob trees

Ogni mercoledì h. 18:00*: 7 agosto, 14 agosto, 21 agosto, 28 agosto

Tutti i gusti del Parco | Taste of Puglia

Ogni giovedì h. 19:00: 1 agosto, 8 agosto, 15 agosto, 22 agosto, 29 agosto

Ostuni sotto le stelle “CITY TOUR” | The Stars of Ostuni “A NIGHT IN OSTUNI” walking tour

Ogni venerdì h. 20:00*: 2 agosto, 9 agosto, 16 agosto, 23 agosto, 30 agosto

Archeonight | A night with the archaeologist

Ogni sabato h. 18:00: 3 agosto, 10 agosto, 17 agosto, 24 agosto, 31 agosto

SETTEMBRE

Santa Maria di Agnano tra ulivi e carrubi | Santa Maria Di Agnano a tour between olive and carob trees

Ogni mercoledì h. 18:00*: 4 settembre, 11 settembre, 18 settembre, 25 settembre

Tutti i gusti del Parco | Taste of Puglia

Ogni giovedì h. 19:00: 5 settembre, 12 settembre, 19 settembre, 26 settembre

Ostuni sotto le stelle “CITY TOUR” | The Stars of Ostuni “A NIGHT IN OSTUNI” walking tour

Ogni venerdì h. 20:00*: 6 settembre, 13 settembre, 20 settembre, 27 settembre

Archeonight | A night with the archaeologist

Ogni sabato h. 18:00: 7 settembre, 14 settembre, 21 settembre, 28 settembre

*L’orario di partenza si differenzierà nel corso della stagione e sarà precedentemente comunicato.

Vi invitiamo a prendere parte alle numerose iniziative e attività qui riportate, sui cui dettagli vi aggiorneremo nel corso di questi mesi.

Tutte le attività in programma sono gratuite!

Prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.destinazionepuglia.com/valle-ditria/

Per info: +39 0831 1982471 | info.ostuni@viaggiareinpuglia.it

Prenota la tua attività

­

­

Info-Point Ostuni