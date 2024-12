L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi (OPI) comunica con orgoglio l’elezione della nuova Presidente, Paola Adelaide De Biasi, che attualmente ricopre l’incarico di Funzione e Organizzazione del Blocco Operatorio presso l’Ospedale Perrino di Brindisi. La De Biasi, con una carriera dedicata alla professione infermieristica e alla sua crescita, si distingue per essere l’unica donna in Puglia a rivestire un ruolo di tale rilievo. La sua elezione rappresenta un segnale forte di cambiamento e valorizzazione delle competenze femminili all’interno del settore infermieristico e delle istituzioni sanitarie regionali.

“Sono profondamente onorata per questa nomina – dice la de Biasi – e grata al Consiglio Direttivo, alla Commissione d’Albo e ai Revisori dei Conti dell’Ordine per la fiducia riposta in me. È un incarico che affronto con grande entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole delle sfide e delle opportunità che attendono la nostra categoria.”

La nuova Presidente ha sottolineato l’importanza di lavorare in squadra per il rafforzamento della figura dell’infermiere, valorizzandone il ruolo centrale nella sanità moderna, e ha ribadito l’impegno dell’Ordine nel promuovere la formazione continua, l’innovazione e il benessere dei professionisti.

Con questa elezione, l’Ordine degli Infermieri di Brindisi conferma la propria vocazione a essere un punto di riferimento per gli infermieri del territorio, promuovendo la qualità del servizio sanitario e la tutela della salute dei cittadini.