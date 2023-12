Pesante sconfitta per la Happy Casa nella trasferta di Treviso, nella serata in cui padroni di casa festeggiano la prima vittoria stagionale raggiungendo a due punti in classifica i biancoazzurri. Un match compromesso sin dalla palla a due, subendo un parziale di 23-5 nel primo periodo che indirizza la gara sui binari della Nutribullet. Le folate offensive di Senglin e Morris non bastano per ridurre un evidente gap di energia, determinazione e precisione al tiro. Senglin-Morris-Sneed-Laszewski-Bayehe il quintetto scelto da coach Sakota che recupera Johnson e tiene Kyzlink fuori dalle rotazioni degli stranieri. L’inizio è da incubo per la Happy Casa che realizza solo cinque punti con Senglin nell’intero primo quarto di gioco, permettendo a Treviso di prendere subito in mano la partita sul 23-5 nei primi dieci minuti di gioco. Senglin è autore di 13 punti personali sui 15 di squadra per un parziale di 9-0 che ricuce le distanze (26-15 al 14’). Treviso risponde con grande furore infilando quattro triple consecutive che valgono il +22 a fine primo tempo (45-23).

Al rientro in campo Morris realizza i primi punti della sua partita, dando vita ad un terzo quarto da 13 punti personali che servono a dimezzare il gap accumulato (54-42 al 28’). Il finale del periodo è di marca TVB per un contro break di 5-0 che riporta a distanza di sicurezza i locali. Morris commette il quinto fallo al 35’ sul -24 (72-48) quando Bowman e compagni imperversano nell’area pitturata.

Brindisi non ha più la forza di reagire e lo svantaggio finale è di -26. Si tornerà in campo domenica 10 dicembre alle ore 19:30 al PalaPentassuglia per la sfida vs Varese.

IL TABELLINO

NUTRIBULLET TREVISO-HAPPY CASA BRINDISI: 86-60 (23-5, 45-23, 59-42, 86-60)

NUTRIBULLET TREVISO: Bowman 19 (5/7, 1/5, 6 r.), Zanelli 13 (1/1, 3/3, 1 r.), Harrison 12 (0/1, 4/7, 8 r.), Faggian, Robinson 10 (3/7, 1/2), Mezzanotte 6 (1/1, 1/3, 4 r.), Allen 10 (2/3, 2/4, 6 r.), Olisevicius 15 (4/7, 2/5, 5 r.), Paulicap 1 (0/1, 4 r.), Camara ne, Tadiotto ne, Scandiuzzi ne. All.: Vitucci.

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 13 (3/6, 2/6, 2 r.), Jackson 4 (1/5, 0/2), Laquintana 3 (0/1 da 3), Sneed 11 (2/8, 1/9, 8 r.), Laszewski 1 (0/2, 0/1, 7 r.), Riismaa 9 (2/3, 0/3, 2 r.), Senglin 17 (4/5, 3/5, 2 r.), Bayehe 5 (2/3, 0/1, 4 r.), Johnson 25 (9/12, 0/2, 10 r.), Lombardi ne, Seck ne, Laquintana ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

ARBITRI: Mazzoni – Nicolini – Quarta.

NOTE – Tiri liberi: Treviso 12/15, Brindisi 14/22. Perc. tiro: Treviso 30/57 (14/29 da tre, ro 4, rd 35), Brindisi 20/61 (6/28 da tre, ro 7, rd 23).

