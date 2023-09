Nella notte, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi sono dovuti intervenire con urgenza in Via Bastioni Carlo V, arteria nevralgica del centro del capoluogo di provincia.

Dal cavalcavia De Gasperi, nel punto che sovrasta l’importante via, è stata segnalata una copiosa caduta di calcinacci, per cui si è reso necessario un intervento di messa in sicurezza.

Per consentire che le operazioni si svolgessero in tutta sicurezza ed evitare rischi alla circolazione stradale, si è resa necessaria la collaborazione della Polizia Locale. Una pattuglia, infatti, ha provveduto a chiudere la circolazione nei pressi della Stazione Ferroviaria di Brindisi in direzione Via del Mare/Via Porta Lecce, in attesa della fine dell’intervento dei Vigili del Fuoco.