Da oggi 7 dicembre, a partire dalle ore 17, sarà aperto il Mercatino di Natale con gli stand in piazza Vittoria.

Sabato 11 dicembre alle ore 17.30 sarà inaugurato, in corso Umberto, il percorso di attrazioni e luna park per i bambini con l’arrivo di Babbo Natale in carrozza. Da oggi e fino al 6 gennaio, dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 20, sarà aperta anche la Casa di Babbo Natale sempre in piazza Vittoria.

“Il programma per le festività è ricco di appuntamenti tradizionali e con grande attenzione soprattutto ai bambini – spiega il sindaco Riccardo Rossi – ma non dobbiamo dimenticare che la situazione sanitaria è ancora complicata. Per questo nelle prossime ore firmerò un’ordinanza per rendere obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto in alcune zone del centro. È assolutamente necessario non abbassare la guardia. Invito tutti alla massima prudenza”.

Il programma degli eventi è stato redatto dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi ed è cofinanziato grazie al Distretto Urbano del Commercio.

L’intera organizzazione ha visto il coinvolgimento degli assessori Massimo Vitali per le Attività produttive, Emma Taveri per il Turismo e Oreste Pinto per lo Sport ed anche come presidente del Duc.

In calendario i grandi appuntamenti con lo spettacolo e la musica dal vivo: il 18 dicembre Gio Evan con Abissale tour, il 30 dicembre Valerio Lundini, popolare conduttore televisivo, con il suo “Capodanno anticipato”, il 2 gennaio Bungaro con l’ultimo album Estronauta. Il 26 dicembre avremo il piacere di ospitare in esclusiva il concerto del brindisino Amerigo Verardi, premiato come “Miglior artista indipendente dell’anno”.

Sono tanti i momenti dedicati ai più piccoli: dalle parate con le mascotte di Babbo Natale, alla Casa di Babbo Natale in piazza Vittoria e davanti al teatro per la spedizione delle letterine, agli spettacoli in teatro come “Biancaneve, la vera storia”, alla Magia della scienza con Incantarium, all’appuntamento “Tuturano in Christmas”.

Ritornano i Suoni della devozione presso le più belle chiese di Brindisi, poi la novità degli appuntamenti con la musica del territorio presso lo Yeahjasi Spazio Musica.

Al Bastione San Giacomo il 18 dicembre aprirà “Mostri in mostra”, una retrospettiva sui fratelli Magrì, artisti degli effetti speciali nel cinema, un viaggio nell’immaginazione per grandi e piccoli.

Grande novità, dal 18 dicembre, il quartiere Sciabiche avrà un originale allestimento di decorazioni natalizie a tema “mare” a cura di diverse realtà brindisine che promuovono attività legate al mare.

Per il nuovo anno appuntamento con il tradizionale concerto di Capodanno, l’1 gennaio al Nuovo Teatro Verdi con le note dell’Orchestra da Camera di Lecce e del Salento.

Link programma: https://bit.ly/3IqtYaQ

PROGRAMMA

UN MARE DI FESTIVITÀ

NATALE E CAPODANNO A BRINDISI

Dal 6 al 12 dicembre ore 10 – 12.30 e 17 – 19.30

IERI E OGGI. LA STELLA DEL SUD

Museo del basket

Bastione San Giacomo

8 dicembre – 6 gennaio

MERCATINO DI NATALE

Stand e attrazioni

dal venerdì alla domenica “La Casa di Babbo Natale”

Piazza Vittoria – Corso Umberto

8 dicembre ore 18

LA CHIAZZA DEL NATALE

Premiazioni, danza, teatro, food

Piazza Regina Margherita – Tuturano

8 dicembre ore 18 – 20.30

MASCOTTE DI BABBO NATALE

Itinerante lungo i corsi

8 dicembre ore 20.30

BEATA VISCERA MARIAE VIRGINIS

Concerto per coro e organo: Coro Polifonico Parsifal

Basilica Cattedrale

9 dicembre ore 19

NUNO NASCIMENTO

Incontro e dibattito

Nervegna Caffè Letterario

Palazzo Granafei-Nervegna

10 dicembre ore 21.30

QUASI CHIUSO

Concerto / presentazione EP

Andrea Semeraro aka SEME

Ex Convento Santa Chiara

12 dicembre ore 9 – 21

BABBO NATALE IN MOTO III ed.

Solidarietà sul tema della donazione

del midollo osseo e del cordone ombelicale

Lungomare Regina Margherita – Piazza Vittorio Emanuele II

12 dicembre ore 18 – 20.30

THE GREATEST CHRISTMAS SHOW

Figuranti e personaggi a tema natalizio

Itinerante lungo i corsi

Dal 14 al 22 dicembre ore 9 – 20

Inaugurazione 14 dicembre ore 18

IL COLORE RITROVATO

Personale di pittura di Giuseppe D’Elia

Palazzo Granafei-Nervegna

15 dicembre ore 18

ALMANACCO 2021-2022 GRAND HOTEL CALCIOMERCATO

con Gianluca Di Marzio

modera Fabrizio Caianiello

Palazzo Granafei-Nervegna

Dal 15 dicembre al 6 gennaio

Inaugurazione 15 dicembre ore 19

L’AMORE IN UN CLIC

Mostra fotografica di Patrizia Aversa

Ex Convento Santa Chiara

15 dicembre ore 16.30

BAMBINI! DECORIAMO TUTURALBERO, L’ALBERO DI NATALE DI COMUNITÀ

Con i bambini della Scuola Primaria Edmondo De Amicis

Piazza Regina Margherita – Tuturano

16 dicembre ore 18 – 20.30

CASETTA DI BABBO NATALE

Letterine, annullo postale, musica, caramelle

Largo Gianni D’Errico

16 dicembre ore 19

COME UN’OMBRA IN UN QUADRO DI VAN GOGH

Presentazione libro di Manuela Buzzera

Nervegna Caffè Letterario

Palazzo Granafei-Nervegna

dal 18 dicembre al 31 gennaio

Inaugurazione ore 18

MOSTRI IN MOSTRA

Dal cinema all’arte

Retrospettiva dei gemelli Magrì

a cura di Ilaria Caravaglio e Valeria Gatti

Bastione San Giacomo

18 dicembre – 10 gennaio

BRINDISI CITTÀ NATALE

Allestimenti e decorazioni natalizie a tema “mare”

Tra centro storico e quartiere Sciabiche

18 dicembre ore 18 – 20.30

MASCOTTE DI BABBO NATALE

Itinerante lungo i corsi

18 dicembre ore 20.30

GRAN GALA TERRE MAGICHE 2021

Laboratori di Magicoriciclo

Teatro Don Bosco

18 dicembre ore 20.30

ABISSALE TOUR

Gio Evan in concerto

Nuovo Teatro Verdi

Spettacolo a pagamento

Info 0831 562 554

19 dicembre dalle ore 10 a tarda sera

IL MERCATINO DELLO SPORT

Attività sportive e culturali

Viale Regina Margherita – Piazzale Lenio Flacco

19 dicembre ore 18

CONCERTO DI NATALE MAB

Ex Convento Santa Chiara

19 e 20 dicembre ore 18 – 20.30

CASETTA DI BABBO NATALE

Letterine, annullo postale, musica, caramelle

Largo Gianni D’Errico

19 dicembre ore 20

I Suoni della Devozione XXI edizione

NUVOLE BAROCCHE

Le atmosfere barocche e classiche

nella musica di Fabrizio De Andrè

Chiesa di San Benedetto

20 dicembre ore 20

I Suoni della Devozione XXI edizione

LA FULGIDA STELLA

Concerto: Nico Berardi, Roberto Gemma e Valerio Rizzello

Santuario Santa Maria degli Angeli

21 dicembre ore 19 – 21

PARATA STREET MAGIC FANTASY

Parata di mascotte e personaggi Disney

Itinerante lungo i corsi

21 dicembre ore 20

I Suoni della Devozione XXI edizione

NOE, NOE, NATO CANUT OMNIA

Concerto: Anonima Frottolisti di Assisi

Chiesa del Cristo dei Domenicani

23 dicembre – tre turni: ore 17, 18.30 e 20

INCANTARIUM. LA MAGIA DELLA SCIENZA

Mostra-spettacolo di magia con Alexis Arts

Nuovo Teatro Verdi – Foyer

Ingresso gratuito – Prenotazioni 0831 562554

23 dicembre ore 18.30 – 20.30

CONTURBAND

Marching band

Itinerante lungo i corsi

23 dicembre ore 22

CONCERTO DELTAGRAM

Ex Convento Santa Chiara

26 dicembre – 6 gennaio

NATALE: LUCI, COLORI, SPERANZA

Pittura e scultura: opere di 25 artisti pugliesi

Palazzo Granafei-Nervegna

26 dicembre ore 17.00

BIANCANEVE, LA VERA STORIA

Nuovo Teatro Verdi

Spettacolo a pagamento

Info 0831 562 554

26 dicembre ore 21.30

AMERIGO VERARDI

THE BANANA SPEED QUARTET!

Concerto

Nuovo Teatro Verdi

27 dicembre ore 10 – 19

MR. WANY TRIBUTE

Aerosol art, Music dj set, Mc’s of rap music,

Breakdance, Skate freestyle, Street food

Parco giochi piazza dei Pini – Quartiere La Rosa

27 dicembre dalle 14 a mezzanotte

TUTURANO IN CHRISTMAS

Animazione, musica, sport e gastronomia

Tuturano

27 dicembre ore 15.30 – 17 e 17.30 – 19

LABORATORIO MUSICALE PER BAMBINI

Ex Convento Santa Chiara

27 dicembre ore 21

ARMATURA E SENTIMENTO

Concerto / presentazione album

Maggiore

Ex Convento Santa Chiara

28 dicembre ore 20

I Suoni della Devozione XXI edizione

DAL CIEL VENNE MESSO NOVELLO

Concerto: Ensemble Concentus

Chiesa di Santa Lucia

28 dicembre ore 21.30

MOSTRA FOTOGRAFICA

Francesco Faraci

Live di Destiny

Ex Convento Santa Chiara

29 dicembre ore 21

GRAN GALA DELLA MAGIA DI NATALE

Spettacolo di magia e illusionismo

con Anton&Rose

Cinema Teatro Impero

29 dicembre ore 21.30

WHITE EAR

Concerto / presentazione disco

Davide Fasulo

Ex Convento Santa Chiara

30 dicembre ore 21

VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI in

Capodanno anticipato

Nuovo Teatro Verdi

Spettacolo a pagamento

Info 0831 562 554

1 gennaio – ore 10 raduno – ore 11 tuffo

TUFFO DI CAPODANNO ALLA CONCA XII ed.

Località Sciaia – Conca

1 gennaio ore 20.30

CONCERTO PER IL NUOVO ANNO

Orchestra da Camera di Lecce e del Salento

Direttore Eliseo Castrignanò

Nuovo Teatro Verdi

Diritto di prenotazione del posto – € 1

Biglietteria del Teatro T. 0831 562 554

2 gennaio ore 20.30

ENTRONAUTA TOUR LIVE

Bungaro in concerto

Chiesa di San Paolo

3 gennaio

PHOTOWALKING

Mostra site specific con proiezioni

CAG quartiere Paradiso

Parco Buscicchio quartiere Sant’Elia

dal 3 al 6 gennaio ore 10 – 13 e 17 – 20

EPIFANIA NEI PARCHI & QUARTIERI

Animazione e solidarietà

Piazza Santa Maria Ausiliatrice, piazza Vittoria,

via Sant’Angelo, parco Di Giulio e parco Braico

5 gennaio ore 18 – 20

VIVA LA BEFANA

Mascotte personaggi Walt Disney

Musica e animazione

Piazza Vittoria

5 gennaio

YUTS AND CULTURE ore 20.30

INCONTRO CON FRANCESCO FARACI ore 21.30

Ex Convento Santa Chiara

6 gennaio ore 20

I Suoni della Devozione XXI edizione

LU MUNNU RENNOVELLA

Aronne Dell’Oro, Peppe Frana e Antonio Alemanno

Chiesa di San Benedetto