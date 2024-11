È stato presentato oggi, venerdì 8 novembre, in una conferenza stampa a Palazzo di Città, il cartellone di eventi che compone la 5ª edizione del Festival Tempeste – Immagini, suoni, racconti dal Mediterraneo, organizzato dall’amministrazione comunale.

Dopo i saluti del sindaco Francesco Zaccaria, che ha accolto i tantissimi ragazzi delle scuole superiori di Fasano accorsi alla presentazione, e l’introduzione dell’assessore alla Cultura Cinzia Caroli, il consigliere comunale Donato Marino, delegato al Coordinamento dell’accoglienza e la promozione della cultura dell’inclusione e della pace, ha illustrato gli undici appuntamenti del Festival, tutti gratuiti, che come ormai tradizione accende un focus sulla migrazione e l’accoglienza, spiegando come questa edizione del Festival fosse stata ideata proprio per i più giovani.

«Con orgoglio presentiamo la quinta edizione del Festival Tempeste! – dice il consigliere Donato Marino -Un’occasione preziosa per riflettere su temi assai centrali nel dibattito pubblico. Undici appuntamenti per offrire alla cittadinanza e, in particolar modo, ai ragazzi di questa Città l’opportunità di incrociare volti, storie, narrazioni. Viviamo un tempo nel quale sembriamo anestetizzati dinanzi alla brutalità delle guerre e dinanzi alla banalità del male. Ecco perché è importate creare occasioni che consentano di mettere al centro del dibattito la vita e la dignità delle persone. Abbiamo un urgente bisogno di costruire, dal basso, cantieri di speranza che facciano scorgere la strada per la costruzione di un Mondo migliore».

Il festival prenderà il via ufficialmente il prossimo 14 novembre nella Sala di Rappresentanza di palazzo di Città alle ore 18 con la presentazione del libro di Giuliana Sgrena “Donne ingannate”, per poi proseguire domenica 17 novembre alle ore 10:30 all’Arco del Balì con la presentazione del libro di Pippo Civati “Stranieri per sempre”. Sempre domenica, alle 20:30 al Teatro Sociale si terrà il concerto della BabelNova Orchestra.

Lunedì 18 novembre alle 18 a Palazzo di Città (e il 19 novembre alle 10 nell’auditorium del Salvemini – incontro riservato alle scuole), sarà la volta dell’incontro-testimonianza con Soumaila Diawara che presenterà il suo libro “Le cicatrici del porto sicuro”. Il 20 novembre, al Laboratorio Urbano, alle ore 17 si terrà un incontro per bambini delle scuole elementari, un laboratorio di lettura a cura de La Citta Incantata sul tema della “Guerra raccontata ai bambini”. Al Teatro Sociale, venerdì 22 novembre alle 20:30 si terrà spettacolo teatrale “Povero Ulisse” di e con Paolo Gasparini, mentre il 24 novembre, sempre alle 20:30 al Teatro Sociale sarà la volta dello spettacolo “Izzera (va alla Merica)” con Preziosa Salatino.

Mercoledì 27 novembre alle 19, all’Oratorio del Fanciullo (alle 10 nell’auditorium del Salvemini – incontro riservato alle scuole), si terrà l’incontro – testimonianza con Pietro Bartolo che parlerà del suo ultimo libro, “Le stelle di Lampedusa”.

Giovedì 28 novembre alle 9 un nuovo evento riservato alle scuole si terrà al Teatro Sociale con lo spettacolo “La valigia di Kumba” a cura de Il Teatro di Emergency. Sempre al Teatro Sociale, venerdì 29 novembre, alle 20:30 sarà la volta del concerto di Spiff Onyuku “Power of Rhythm”, mentre il 6 dicembre, al cinema Teatro Kennedy, si terrà l’evento conclusivo del Festival, la proiezione riservata alle scuole del film pluripremiato di Matteo Garrone “Io Capitano”.

Fasano, venerdì 8 novembre 2024

Ufficio Stampa

Città di Fasano