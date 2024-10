Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali si sono svolte, nella massima serenità presso Palazzo Cirignola. Al seggio ilpresidente Giuseppe Francioso e la prof.ssa Paola Cirasino.

Sono risultati eletti i soci: Domenico Greco, Piccirillo Michele, dott. Giulio Mancini, Mancini Manuela , Giusy Errico, Bagnulo Angelo, Carpino Giovanni , Angelo Minetti e Augusto Iaia . Per il Collegio dei Revisori: Donato Polignino, Amati Michele e Domenico Pecere.

Per il Collegio dei Probiviri: Angela Matarrese, Sergi Francesco e Melpignano Pietro.

Successivamente si è tenuta la seduta di insediamento del Consiglio durante la quale si è passati alla formale elezione del nuovo Presidente che all’unanimità è risultato essere il prof. Domenico Greco. Come Vice Presidente viene eletto,sempre all’unanimità Manuela Mancini. Come presidente dei Probiviri viene eletta Angela Matarrese e presidente dei Revisori dei Conti Donato Polignino. Come Segretario viene nominato il Dottor Giulio Mancini e Tesoriere Katia Nacci.

Discorso di Insediamento del Presidente della Pro Loco Ostuni Marina

È con grande onore e responsabilità che oggi assumo il ruolo di presidente della nostra Pro Loco Ostuni Marina per la terza volta. Questo è un momento significativo non solo per me, ma per tutta la nostra comunità. Voglio iniziare ringraziando i membri del consiglio uscente per il loro impegno e dedizione. Senza il loro lavoro, non saremmo qui oggi. Un grazie speciale va anche ai nostri volontari, che sono il cuore pulsante delle nostre attività. La nostra Pro Loco ha una lunga tradizione di promozione della cultura e delle tradizioni locali. Il mio obiettivo è continuare su questo cammino, ma con un occhio attento all’innovazione. Vogliamo rendere la nostra Pro Loco un punto di riferimento non solo per eventi tradizionali, ma anche per iniziative che coinvolgano tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età o provenienza. Credo fermamente nel potere della collaborazione. Dobbiamo lavorare insieme per costruire una comunità più forte e inclusiva. Ogni idea, ogni proposta è benvenuta; insieme possiamo trasformarle in realtà. Nei prossimi mesi, lanceremo nuovi progetti, tra cui corsi di comunicazione e attività culturali aperte a tutti. Vogliamo assicurarci che ogni membro della nostra comunità si senta parte integrante delle nostre iniziative. In conclusione, sono entusiasta di intraprendere questo nuovo viaggio con tutti voi. Insieme possiamo fare grandi cose per la nostra comunità. Grazie per la vostra fiducia e supporto.