Rullo di tamburi, anzi di bidoni, perché gli Psycodrummers – 11 percussionisti professionisti di Rovigo – utilizzano strumenti non convenzionali derivanti da materiale di riciclo: saranno loro questa sera, sabato 7 agosto 2021 (ore 21), ad aprire la seconda edizione del “Brindisi Performing Arts Festival”, organizzato dalla compagnia AlphaZTL per la direzione artistica di Vito Alfarano. Lo scenario è quello, spettacolare, del porto di Brindisi visto dalla banchina del rione Casale perché il palcoscenico è stato allestito nel nuovissimo piazzale Catene, poco distante dal Monumento al Marinaio.

Gli Psycodrummers suonano con bidoni di grandi, piccole e medie dimensioni, derivanti da materiali di scarto, riciclati e auto-costruiti, spaziando dal funk alla samba, dall’hip hop fino alle ritmiche africane.

A impreziosire la performance i danzatori volanti di Elisa Barucchieri e della sua ResExtensa dance company, per uno spettacolo pieno di energia e poesia.

Il “BPA Festival” ha avuto venerdì il suo prologo “indoor” con uno spettacolo organizzato presso la casa circondariale di Brindisi dove, per una cinquantina di detenuti, si sono esibiti gli Psycodrummers in un concerto coinvolgente al termine del quale gli stessi detenuti hanno partecipato alla performance.

E’ solo il primo di una serie di appuntamenti che l’AlphaZTL ha voluto riservare nel suo progetto di inclusione con un cartellone personalizzato per i detenuti del carcere di Brindisi.

Sempre nella giornata di venerdì, lo spettacolo di burattini “Betta caretta e gli amici della macchia” ha concluso il campus artistico AlphaZTL Kids che si è svolto presso gli impianti ASD Cedas Avio di Brindisi.

Lo spettacolo di questa sera è riservato a un massimo di 400 persone. Il costo del biglietto è di 12 euro mentre quello dell’abbonamento all’intera rassegna è di 36 euro. I bambini sino a 12 anni entrano gratuitamente.

Info e biglietti

www.brindisiperformingarts.com

Per acquistare i biglietti e gli abbonamenti utilizzare anche il seguente link

https://bit.ly/3jvZrNg

Qui il video dello spettacolo degli Psycodrummers nel carcere di Brindisi con le interviste al direttore del carcere e a un detenuto

https://we.tl/t-j5XYBfkfzp

Qui il video dello spettacolo “Betta caretta e gli amici della macchia”

https://we.tl/t-hk1pNRppY7