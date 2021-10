Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, il più frequente dei tumori femminili. L’associazione culturale “Scintilla” e il CSV di Brindisi e Lecce, in collaborazione con il Comune di Mesagne, organizza domani – domenica 17 ottobre – la “Camminata in rosa”.

All’iniziativa prenderanno parte i rappresentanti delle associazioni “Le Civette”, “Cuore di Donna”, “Andos” e della Fondazione “Di Giulio”, uniti per lanciare un messaggio di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della ricerca come strumenti per sconfiggere il cancro al seno, una malattia contro cui molte donne lottano quotidianamente.

Parteciperanno: il Sindaco della città di Mesagne, Antonio Matarrelli; il dott. Alessandro Galiano, U.S.D. della Diagnostica senologica della ASL Brindisi; il dott. Rino Spedicato, per il CSV Brindisi-Lecce, Volontariato nel Salento; la dottoressa Francesca Giannone, U.O.S.D. della Chirurgia Senologica Asl Brindisi; la dott.ssa Regina Cesta e il dott. Cosimo Saracino dell’associazione “Scintilla”. Presso l’Auditorium del Castello, alle ore 12, i medici specialisti terranno il loro intervento sui temi della prevenzione e sulla necessità di sostegno psicologico in caso di diagnosi avversa.

L’appuntamento è presso la Basilica del Carmine a Mesagne alle ore 11, partenza alle ore 11.30. “INSIEME VINCIAMO!”, questo lo slogan dell’evento, che focalizza l’attenzione sull’importanza dei controlli nella lotta contro i tumori. Per prenotare la maglietta, e sostenere così l’organizzazione “Susan G. Komen Italia” e la ricerca, contattare il numero 3496762727. La testata online QuiMesagne è media partner dell’iniziativa.