“Tutto procede secondo il programma per la realizzazione del nuovo reparto di rianimazione con 8 posti letto del Camberlingo di Francavilla Fontana: a 16 giorni dall’avvio dei lavori, oggi ho compiuto il primo sopralluogo, accompagnato dal consigliere comunale Numa Ammaturo”.

Lo comunica il consigliere regionale Fabiano Amati.

“In queste prime due settimane sono stati completati gli interventi di demolizione e stanno per iniziare quelli di tramezzatura e di realizzazione degli impianti. Come da contratto, i lavori dovranno concludersi il 31 gennaio 2021, ma ho strappato all’impresa la promessa di anticipare di qualche settimana la consegna del nuovo reparto: questo sarebbe un risultato importante, perché la nostra Asl ha bisogno di ulteriori posti letto di terapia intensiva anche per fronteggiare questo drammatico periodo.

Ringrazio i tecnici Asl, il Consorzio Stabile Build s.c. a r. l. e il suo amministratore Angelo Contessa, l’impresa esecutrice CEA Construction s.r.l. e la sua amministratrice Annachiara Contessa, i tecnici e – soprattutto – gli operai che stanno lavorando con determinazione e accuratezza”.

/comunicato