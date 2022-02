Dopo il grande successo della prima Passeggiata Patrimoniale dedicata a Brindisi e alla sua identità, la Associazione Le Colonne propone il secondo appuntamento sabato 19 febbraio alle ore 16,30 e rinnova l’invito alla partecipazione ad Associazioni e singoli cittadini.

Il filo conduttore della passeggiata sarà la tradizione, elemento fondamentale da tenere in considerazione in fase di costruzione di una nuova narrazione della città.

Essenziale, anche in questa occasione, il contributo della cittadinanza attraverso il personale racconto di Brindisi.

Sarà possibile inoltrare la propria richiesta di adesione entro il 15 febbraio

Si ricorda che la partecipazione all’attività è gratuita, previa iscrizione obbligatoria.

