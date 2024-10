Nella giornata di ieri si è riunito il tavolo interistituzionale antiviolenza.

All’ o.d.g. la presentazione del programma antiviolenza per il prossimo biennio che il Consorzio Br1 e la rete territoriale dei CAV (Crisalide, Io Donna e Ricomincio da Me) hanno inteso condividere con tutti i partecipanti al tavolo nell’ottica di una attività effettivamente sinergica e inclusiva.

L’argomento della riunione è stata la nuova proposta del programma Antiviolenza da inviare alla regione entro il 18 Ottobre. L’incontro è stato caratterizzato da una grande partecipazione e interesse per l’argomento; gli intervenuti hanno partecipato attivamente al dibattito presentando anche proposte che il Consorzio si è impegnato a vagliare dopo aver constatato la loro evidente rilevanza.

Motivo per il quale si è concordato di convocare un nuovo incontro per l’inizio di Dicembre. In quella occasione il tavolo inizierà a confrontarsi sui protocolli operativi. Preme ringraziare tutti i partecipanti del tavolo.

Ufficio stampa del Consorzio ATS BR1

Ambito Territoriale Sociale BR 1