«È con grande orgoglio – comunica il sindaco Francesco Zaccaria – che annunciamo l’inaugurazione de I PORTICI, la nuova Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia!».

L’evento si terrà ai Portici delle Teresiane sabato 14 dicembre alle ore 19:00 e rappresenta un importante passo per la promozione della cultura e della lettura nella comunità cittadina.

La nuova biblioteca è concepita come uno spazio aperto e inclusivo, dedicato a tutte le fasce di età e a tutte le esigenze culturali. È un luogo di incontro, di studio e di attività, dove i cittadini potranno accedere a una vasta selezione di libri, risorse multimediali e partecipare a eventi culturali, laboratori e incontri con autori.

«L’obiettivo della nuova Biblioteca di Comunità – prosegue il primo cittadino -, è volto all’arricchimento non solo quantitativo ma, soprattutto, qualitativo, attraverso un processo condiviso di progettazione e realizzazione dell’implementazione dei servizi bibliotecari e culturali in generale sul territorio fasanese. Per questo traguardo – conclude il sindaco – mi sento in dovere di ringraziare tutti gli assessori e i consiglieri comunali, anche della passata consigliatura, che in questi anni si sono succeduti e hanno partecipato alla realizzazione di questo importante progetto che ha preso il via nel 2017».

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli, l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino e il dirigente al ramo Rosa Belfiore.

Sarà anche un’opportunità per scoprire i servizi offerti dalla biblioteca e le iniziative future che coinvolgeranno la comunità.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo momento speciale per la nostra città. La Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia è un luogo in cui le idee possono fiorire e dove ogni voce può essere ascoltata.

