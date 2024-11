Si svolgerà sabato 16 novembre a partire dalle ore 18.00 presso il Mediaporto, la rinnovata biblioteca della Provincia di Brindisi, la presentazione di TARANTELLE, SANTI E GUARITORI. FORME E FIGURE DI UN CULTO POPOLARE.

Un evento ricco di significato per il territorio che apre su questo affascinante fenomeno una finestra inedita, quella brindisina appunto, non meno importante di quella più ampia che riguarda il Salento.

Ospite della serata sarà la prof.ssa Sandra Taveri, docente che ha insegnato in vari gradi e ordini di scuole statali e dopo gli studi pedagogici e teologici ha dedicato la sua vita alla ricerca delle tradizioni e religiosità popolari con particolare attenzione al tarantismo collaborando con molti autori e scrivendo numerosi articoli su riviste e libri.

Proprio uno di questi saggi è al centro della serata: il libro/saggio edito da ItinerArte che raccoglie gli atti del convegno sul tarantismo tenutosi a Nardò nel maggio del 2023 e curato da Vincenzo Santoro con Eugenio Imbriani, Daniela Rota, Antonio Basile, Vincenzo Santoro e la stessa Sandra Taveri. Sarà un vero e proprio viaggio appassionante tra immagini, parole, aneddoti, musiche, misteri e le speciali forme del fenomeno in terra di Brindisi con una delle voci più autorevoli della ricerca nel nostro territorio. Dialogherà con la ricercatrice, l’attore Luigi D’Elia.

Ancora un ospite speciale della serata sarà il gruppo musicale ADDU’ SCIAMU SCIAMU con Massimo Ardillo e Vitalba Tamborrino che al termine della presentazione daranno vita ad una ronda di danza e musica nel foyer di questo porto della parola che sta vivendo una ricca stagione di eventi e iniziative.

L’appuntamento rientra nel nuovo cartellone del Mediaporto, TU SEI UNA TERRA CHE NESSUNO HA MAI DETTO, frutto della sinergia tra Regione Puglia, Polo BiblioMuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Puglia Culture e Santa Teresa spa.

L´evento come gli altri in programma è aperto e gratuito al MediaPorto – Biblioteca di Brindisi in Viale Commenda 1 – Brindisi – Info: 0831 – 544301 mediaporto.brindisi@regione.puglia.it