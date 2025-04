Una serata sospesa tra arte, musica e suggestione lunare: venerdì 19 aprile 2025, la Marina del Porticciolo Turistico di Brindisi si trasforma in un universo incantato con l’arrivo di “The Blue Moon – La notte blu magica”, uno spettacolo immersivo dal sapore onirico, che mescola creatività, sapori, spettacolo dal vivo e cultura artigiana.

A partire dalle ore 17:00, il pubblico sarà accolto da un mercatino artigianale, mentre dalle 20:00 prenderà vita un dinner show in piedi, con un innovativo concept ideale per eventi privati e pubblici. Il format include una bike street food, una vineria su ruote e una bike espositiva. Il tutto in collaborazione con la scuola alberghiera di Brindisi, che preparerà piatti autentici e creativi: frittate, specialità al tartufo, prodotti tipici locali, accompagnati dai vini selezionati delle Cantine Due Palme.

Alle 21:30 si accenderanno le luci sullo spettacolo, che vedrà alternarsi dj set, artisti, musicisti, performer, ginnaste e acrobate, con la partecipazione delle scuole del territorio e delle straordinarie interpreti di Crazy Jungle. L’evento sarà oggetto di riprese video per una campagna pubblicitaria nazionale, rendendo Brindisi vetrina di un progetto artistico dal respiro contemporaneo.

L’ingresso è gratuito, mentre artigianato, cibo e bevande saranno disponibili in loco con prezzi dedicati.

Dress code: abito da sera, dettaglio blu e tocco luminoso, per immergersi nell’atmosfera lunare dell’evento.

Per informazioni: tel. 329 3081586

— 📍 Porticciolo Turistico di Brindisi

📆 19 aprile 2025

🎟️ Ingresso libero

👗 Dress code: blu & luce

🌕 The Blue Moon vi aspetta sotto il cielo di Brindisi