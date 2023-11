Domenica 12 novembre a partire dalle ore 16 si terrà a Latiano, presso il Museo in via Santa Margherita 91, Museo da Bere.

Un viaggio nella tradizione popolare che identifica il giorno di San Martino come quello della prima spillatura del vino novello.

Il vino non sarà l’unico protagonista della serata, ma ad accompagnarlo ci saranno degustazioni di prodotti tipici, e tanta buona musica con Le Trois Lézards.

La convivialità e la generosità a tavola celebrano le gesta di Martino di Tours, divenuto poi santo, che, in una notte gelida, donò metà del suo mantello a un mendicante.

Durante la giornata, presso il museo sito in vis S. Margherita 91, non mancheranno le visite guidate nei musei all’interno dell’ex convento.

L’evento è realizzato con il patrocinio dell’UNPLI Puglia, GAL Terra dei Messapi e della città di Latiano, nell’ambito dei progetti Pro Loco finanziati dalla Regione Puglia.

L’ingresso è libero e gratuito.