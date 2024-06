Nella zona 167 di San Michele Salentino, in un’area verde urbanisticamente dedicata alla socialità e a pochi metri da una palestra a cielo aperto, martedì 25 giugno alle ore 11:00, si svolgerà l’inaugurazione dei giochi inclusivi nel parco che si trova a fianco del campetto di calcetto.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto OASI (Opportunità Accessibile di Spazi Inclusivi) e finalizzata a favorire i processi di inclusione sociale di persone con disabilità e anziani nelle comunità locali attraverso la creazione di spazi inclusivi intergenerazionali all’interno di parchi/aree verdi urbane. Il progetto è cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per favorire iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 – anno 2020.

Alla presentazione del parco inclusivo per la cittadinanza, nato dalla collaborazione tra il Comune di San Michele Salentino, Uniat APS Nazionale e Puglia (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio), parteciperanno il Sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, il Presidente Uniat APS Nazionale, Pietro Pellegrini, il Segretario Generale UIL Puglia Gianni Ricci e il Presidente Uniat APS Puglia, Anna Pesce.

I giochi collocati in questa area verde sono totalmente accessibili a bambini, ragazzi, adulti e anziani, con disabilità e non.

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art 72 del D.lgs. n. 117/2017 – Avviso 2/2020

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino