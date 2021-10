Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori al seno e domenica prossima, 17 ottobre, al mattino, in piazza Giovanni Paolo II, le volontarie dell’Associazione “Cuore di Donna” (gruppo operativo di Brindisi) saranno presenti con un banchetto informativo. Sarà anche l’occasione, per chi lo vorrà, di prenotare delle visite senologiche gratuite che l’Associazione, grazie alla disponibilità dei sanitari coinvolti e della Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni che ha patrocinato l’iniziativa mettendo anche a disposizione dei locali, farà svolgere in città il 28 ottobre.

Per una sempre opportuna opera di sensibilizzazione, inoltre, a partire da questa sera e fino a domenica, il palazzo Municipale sarà illuminato di rosa, così come accadrà in varie parti d’Italia. Lo ha voluto anche quest’anno la civica amministrazione, avvalendosi della consueta disponibilità offerta dalla ditta Laghezza srl, all’insegna dello slogan “La prevenzione fa la differenza, allora… illuminiamo la prevenzione” che campeggia davanti al portone di ingresso del Municipio.