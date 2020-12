A conclusione dei lavori dell’ultima sessione di bilancio, il consigliere di Fratelli d’Italia Luigi Caroli rende noto di aver presentato in Consiglio regionale cinque emendamenti.

“Nella seduta del Consiglio Regionale appena conclusa, ho presentato i miei primi emendamenti, su quelle che sono le esigenze prioritarie dei cittadini, dei comuni e delle associazioni sportive del nostro territorio. Nello specifico, ho chiesto lo stanziamento di somme adeguate all’esecuzione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della struttura ospedaliera di Ceglie Messapica; al completamento dei lavori dell’Ospedale di Ostuni (la famosa “piastra”, che risulta ancora in itinere da oltre 15 anni); allo scorrimento della graduatoria del bando regionale “Sviluppo Urbano Sostenibile”, nella quale risultano più di 40 aree urbane idonee a finanziamento, tra le quali diverse aree della nostra provincia, ma non attualmente finanziate causa insufficienza della copertura finanziaria destinata; alla qualificazione delle coste pugliesi, attraverso interventi di messa in sicurezza e soluzioni capaci di contenere le violente mareggiate (frangiflutti)”; all’acquisto dei DPI che consentano alle società sportive professionistiche e dilettantistiche di svolgere le normali attività fino alla fine dell’emergenza sanitaria.

“Ringrazio i collegi del gruppo consiliare FdI, i quali, firmando tutti gli emendamenti proposti, hanno dato nuovamente prova della sensibilità e dell’impegno profuso a favore dei pugliesi. Al consigliere Mauro Vizzino, rivolgo un particolare ringraziamento, per aver voluto sostenere con la sua firma, la richiesta di ulteriori stanziamenti a copertura degli interventi di rigenerazione urbana delle nostre città, risultate idonee ma al momento non finanziate. Mi sarei aspettato un atteggiamento altrettanto collaborativo da parte degli altri consiglieri di maggioranza eletti nella nostra Provincia, considerato che ciascun emendamento chiesto è un’opportunità di cui Brindisi e la sua provincia meritano di godere.

“Sono lieto che l’emendamento proposto per la riqualificazione delle coste pugliesi sia stato già approvato. Purtroppo, ad oggi, non siamo riusciti a ottenere l’approvazione delle altre richieste, per le quali, però, ho riscontrato nei miei colleghi, la volontà di portarle all’attenzione delle rispettive Commissioni e degli Assessorati competenti. Non è di certo una vittoria ma senz’altro un importante traguardo poiché, finalmente, siamo riusciti a portare in Consiglio Regionale le problematiche legate agli Ospedali di Ceglie Messapica e Ostuni, le necessità delle nostre associazioni sportive e la voglia dei nostri comuni di investire in riqualificazione, dando impulso alla crescita della propria economia e degli operatori appartenenti a ciascun settore. Per la provincia di Brindisi è solo l’inizio. L’inizio di iniziative consiliari che la mettano al centro dei provvedimenti regionali”.

