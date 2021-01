Questa mattina quattro comuni della provincia di Brindisi si sono svegliati sotto la neve. Imbiancate le campagne ed i centri urbani di Ceglie Messapica, Ostuni, Fasano e Cisternino.

I paesaggi da fiaba hanno riguardato soprattutto Cisternino dove la neve si è posata non solo nelle zone rurali ma anche nel centro del paese.

Rispettate cosi le previsioni della Protezione civile della Regione Puglia che aveva diramato un’allerta meteo gialla per neve valevole dalle 14.00 alle 20.00 di oggi.

A Cisternino le scuole sono rimaste chiuse ed il Comune ha provveduto a far entrare in azione i mezzi spargisale.

Anche il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha fatto spargere lungo le principali strade collinari cento quintali di sale.

Le località interessate dall’intervento sono state Laureto, Canale di Pirro e Selva.

Si raccomanda prudenza alla guida, attento rispetto del Codice della strada e stretta osservanza del divieto di circolazione dalle 22 alle 5.