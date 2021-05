Alle ore 20.30 di giovedì sera è scaduta la fase di acquisto riservata ai premium member, e precedentemente ai soci dell’Associazione Vola a Canestro, per i 500 biglietti disponibili per gara 1 (domenica 23 maggio ore 20.45) e gara 2 (martedì 25 maggio ore 20:45) Semifinale Playoffs LBA.

I restanti posti rimasti ancora invenduti possono essere acquistati liberamente a partire da domani, venerdì mattina, dalle ore 09:30 c/o New Basket Store di Corso Garibaldi 29, Brindisi e online sul sito www.vivaticket.it.

Qualunque tipologia di biglietto sarà nominativo e non cedibile a terzi. Al momento dell’acquisto sarà necessario indicare nome, cognome ed email di riferimento necessari per il tracciamento dei dati come previsto dal protocollo di sicurezza.

Si ricorda che l’ingresso è riservato alle persone in possesso di uno dei seguenti requisiti:

-certificazione che dimostri l’esecuzione di un test rapido negativo nelle 48 ore antecedenti l’evento;

-certificazione che attesti il completamento della procedura di vaccinazione;

-certificazione che mostri la guarigione dal Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi.

Tale documentazione dovrà essere obbligatoriamente fornita al personale preposto all’ingresso del palasport.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi