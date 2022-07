Si informa che, d’intesa con il Sindaco del Comune di Brindisi, Riccardo Rossi, il Prefetto ha convocato una riunione del C.P.O.S.P. (Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica) per il prossimo 21 luglio, allo scopo di esaminare congiuntamente con le Forze di Polizia, anche sulla base di quanto previsto dal “Patto per la Sicurezza Urbana”, recentemente stipulato con il Comune, le dinamiche dei fenomeni verificatisi negli ultimi giorni nel Capoluogo e pianificare una ulteriore intensificazione dei servizi già implementati per l’avvio della stagione estiva.