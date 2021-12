Si è tenuta ieri, 3 dicembre, la manifestazione organizzata da Aipd Brindisi e promossa da Palazzo Guerrieri, per la presentazione della Smart Guide. Si tratta di un progetto, nato da un’idea Aipd, volto a realizzare un itinerario turistico ad alta comprensibilità, utile per le persone con disabilità cognitiva, ma non solo. Questo progetto ha portato alla realizzazione di una vera e propria guida turistica, disponibile sia in formato cartaceo che digitale, a breve fruibile presso la sede Aipd Brindisi. Nella giornata di ieri, in occasione della Giornata Internazionale della disabilità, i gruppi Atl (Agenzia del Tempo Libero) e club dei Ragazzi in Gamba, hanno effettuato il percorso presentando la città di Brindisi, a dei gruppi di turisti, con tanto di Guide turistiche “per un giorno” preparate ad Hoc.

Ma Aipd non si ferma mai: anche nella giornata di oggi si continua a celebrare l’importante ricorrenza. I ragazzi del Club, infatti, saranno impegnati presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Epifanio Ferdinando di Mesagne, nell’occasione dell’evento “Oltre le barriere”, organizzata dallo stesso Istituto, con il Patrocinio del Comune di Mesagne, dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e l’Ambito Brindisi 4.