I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per furto aggravato in concorso, Vito Andrea Lillo, 36enne e Marco Morello, 35enne, entrambi di Brindisi.

Nello specifico, intorno alle ore 13:00 del 30 novembre, i militari sono intervenuti in una via del centro abitato presso un appartamento disabitato in uso a un residente, il quale aveva segnalato alla centrale operativa la presenza di due giovani con fare sospetto.

I militari, giunti sul luogo indicato, sorprendevano due soggetti, i quali, apparentemente impegnati in operazioni di trasloco, stavano caricando su un camion alcuni mobili e suppellettili. Accertato che non si trattava di un trasloco di mobili, i due venivano arrestati. La merce è stata restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso i propri domicili in regime di arresti domiciliari.