Importante risultato per il Leo Club Virgilio Brindisi e per il Lions Club Brindisi quello di Stefano Galantucci che, sabato 19 marzo 2021, in occasione della XXVI Conferenza Distrettuale Ordinaria tenutasi a Cassano Murge, è stato eletto Presidente regionale del Distretto Leo 108 AB, che riunisce tutti i Leo Club pugliesi.

Stefano Galantucci il 20 marzo dello scorso anno era già stato eletto Vice Presidente dello stesso Distretto. Socio fondatore del Leo Club Virgilio Brindisi ed insignito del massimo riconoscimento Lions, la Melvin Jones Fellow, si è distinto per i numerosi incarichi distrettuali e multidistrettuali. Laureato in informatica e poi in sicurezza informatica, svolge attualmente il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. È Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Gli giungano i migliori auguri di buon lavoro dalla comunità lionistica brindisina.