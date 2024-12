La Valtur Brindisi allenata da coach Piero Bucchi è pronta a vivere una seconda parte di stagione intensa ed impegnativa. Nel girone di ritorno saranno dieci le partite casalinghe, tra le quali spiccano i big match contro Cantù e Fortitudo Bologna. È il momento di essere uniti e compatti. C’è bisogno del popolo biancoazzurro per spingere ancora di più questi ragazzi che hanno dimostrato grande attaccamento e voglia di non mollare nei momenti di difficoltà.

STRONGER TOGHETER – PIÙ FORTI INSIEME: il sesto uomo scende in campo, il Pala Pentassuglia è pronto per vivere nuove ed intense emozioni. Da questo pomeriggio alle ore 17:00 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento valido per il girone di ritorno Serie A2 2024/25, a partire da €110 in tribuna verde per assistere alle seguenti partite:

MATCH IN PROGRAMMA*:

• Valtur Brindisi vs Real Sebastiani Rieti | mercoledì 15 gennaio ore 20:30

• Valtur Brindisi vs RivieraBanca Basket Rimini | mercoledì 29 gennaio ore 20:30

• Valtur Brindisi vs Flats Service Fortitudo Bologna | domenica 9 febbraio ore 18:00

• Valtur Brindisi vs Reale Mutua Torino | domenica 16 febbraio ore 18:00

• Valtur Brindisi vs Juvi Cremona | domenica 23 febbraio ore 18:00

• Valtur Brindisi vs Sella Cento | domenica 2 marzo ore 18:00

• Valtur Brindisi vs Acqua S.Bernardo Cantù | domenica 23 marzo ore 18:00

• Valtur Brindisi vs UEB Gesteco Cividale | domenica 30 marzo ore 12:00

• Valtur Brindisi vs Elachem Vigevano | domenica 13 aprile ore 17:00

• Valtur Brindisi vs Wegreenit Urania Milano | domenica 27 aprile ore 18:00

*data e ora potrebbero subire variazioni per esigenze televisive.

Abbonarsi conviene ed è sempre vantaggioso rispetto al costo delle singole partite acquistate singolarmente. Inoltre con l’acquisto dell’abbonamento si ottiene il diritto di prelazione su eventuali partite di post season.

Si ricorda che l’abbonamento è intestato a persona fisica o azienda, ma cedibile a terzi e utilizzabile senza effettuare il cambio di nominativo durante tutto l’arco della stagione sportiva.

Si ricorda che le singole partite durante la stagione hanno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):

CATEGORIA A+: Cantù, Fortitudo Bologna, Pesaro *(a partire da €19)

CATEGORIA A: 5 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 6 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 5 PARTITE *(a partire da €10)

MODALITÀ DI ACQUISTO:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

ASSISTENZA E NEW BASKET STORE

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it o contattare il numero telefonico 392-9554379.

NBB Store aperto dal lunedì pomeriggio al sabato dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15.

La sottoscrizione di ogni abbonamento avrà un costo aggiuntivo fisso di prevendita pari a €2.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi