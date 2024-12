Apprendo con soddisfazione, constatare che il Partito Repubblicano torni a discutere di un argomento precedentemente denunciato dal sottoscritto quasi un mese fa: l’uso dell’imposta di soggiorno incassata dal Comune e su come dovrebbe essere reinvestita.

Negli anni passati, poco controllo è stato esercitato sulle modalità e sulle destinazioni di questi fondi.

Nel 2023, ad esempio, sono stati incassati 400.000 euro, di cui 150.000 destinati alla Fondazione Teatro Verdi, mentre non si ha chiarezza sui restanti 250.000 euro.

Questa mancanza di trasparenza continua a danneggiare la città e gli imprenditori che, nonostante la normativa preveda che parte di queste entrate siano destinate al rimborso per il risanamento delle facciate degli edifici destinati all’accoglienza turistica ricettiva, attendono da tre anni il dovuto per interventi effettuati.

Quanto euro sono stati reinvestiti come previsto dalla normativa?

Pertanto accolgo e sostengo con favore, l’idea di un tavolo di lavoro e confronto, soprattutto con i rappresentanti di categoria per affrontare la questione in modo trasparente ed efficace. Guardare al futuro è essenziale, mentre esaminare e approfondire quanto è avvenuto finora, è un dovere verso i cittadini, una necessità al fine di garantire legalità e una corretta gestione dei fondi pubblici.

D’altronde a riguardo, come evidenziato dai colleghi del Partito Repubblicano, le varie sezioni regionali della Corte dei Conti, tra cui quella pugliese, ribadiscono che l’imposta di soggiorno deve essere finalizzata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e che, nel bilancio dei Comuni, le entrate derivanti dalla imposta di soggiorno debbano essere correlate esclusivamente a spese della tipologia indicata dal legislatore e non ad altre.

Pertanto, chiedo che questa Amm.ne si attivi ad attuare immediatamente tutti i mezzi per verificare se negli anni passati, tali fondi siano stati utilizzati in modo appropriato.

Contrariamente, sarà premura del sottoscritto informare gli organi competenti al controllo.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi