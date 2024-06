Teorema lancia il nuovo programma per la raccolta differenziata.

Ho il dovere morale come Presidente della commissione ambiente di fare chiarezza su questa iniziativa nel pieno rispetto di tutta la comunità brindisina.

La commissione da me presieduta ha appreso solo attraverso gli organi d’informazione di tale iniziativa.

Come commissione non siamo stati ne coinvolti ne tantomeno informati.

Ritengo pertanto che l’azienda si debba confrontare immediatamente con la commissione, per valutare eventuali modifiche, richieste a gran voce dalla cittadinanza.

Pertanto sarà mia premura convocare al più presto la commissione, chiedendo la presenza del Dirigente, dell’Ass.re all’Ambiente nonché del Dec e del rappresentante di Teorema.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Presidente Commissione Ambiente