I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 54enne del luogo per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. In particolare, nella decorsa notte, i militari operanti sono intervenuti in una piazza del luogo ove l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica per abuso di alcool, stava infastidendo dei passanti.

Alla presenza dei Carabinieri, lo stesso, dapprima si rifiutava di fornire loro le proprie generalità e successivamente infieriva con minacce e calci verso di loro, ma riuscivano in poco tempo a immobilizzarlo e ad arrestarlo. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.