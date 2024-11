Si è conclusa da pochi giorni la visita di una delegazione del Movimento 5Stelle di Brindisi al Parlamento Europeo di Bruxelles.

Un elevato momento di democrazia partecipata che ci ha dato la possibilità, accolti dai nostri parlamentari europei, di visitare la sede in cui avvengono le Plenarie.

Un momento anche formativo e culturale in cui sono state spiegate le competenze e le materie di cui si occupa la UE ma anche il funzionamento che svolge la Commissione Europea, la nomina dei Commissari e le loro audizioni, alcune delle quali in corso proprio in quel momento.

Abbiamo visionato il calendario programmatico di tutto l’anno delle loro riunioni e tutto l’assetto organizzativo generale dei vari uffici.

L’allargamento previsto dall’Unione Europea ad altri Stati garantirà un’ Europa più forte e più autorevole.

Il momento clou della visita è stato l’incontro con tutti i parlamentari italiani del Movimento 5Stelle eletti a Bruxelles ognuno dei quali ha illustrato le proprie proposte di legge: dai maggiori fondi in Agricoltura per contrastare la Xilella dell’On. Palmisano, oltre alle incalzanti domande poste a Fitto in audizione proprio quella mattina , alla proposta della riduzione di alcuni costi in bolletta dell’On. Tamburrano, maggiori fondi per le associazioni sportive dell’On. Morace e il grande impegno di Mario Furore di promuovere e favorire progetti culturali di respiro europeo coinvolgendo Scuole e Università (anche del Salento). Meritano menzione anche le iniziative per la Pace portate in Parlamento dall’ On. Della Valle, in questo ampio e preoccupante clima di guerra.

Un progetto importante dunque che ci ha arricchiti sia dal punto di vista umano che culturale e che ha l’obbiettivo di avvicinare gli elettori e i cittadini alle Istituzioni.

FALDETTA RENZO

Componente Gruppo Territoriale BRINDISI