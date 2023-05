È una Pantaleo da record quella che sabato 6 maggio, dopo aver già intascato con due giornate di anticipo la promozione in B1, ha chiuso la stagione in quel di Teramo portando a casa le 26° vittoria su 26 giornate disputate di questo torneo. Un successo strepitoso per Simona Corallo e compagne che nonostante l’aria festante e serena alla vigila del match hanno realizzato l’ultimo capolavoro stagionale rimontando una gara che sembrava orami persa. Le padrone di casa cominciavano bene il match andando sul doppio vantaggio grazie ad una Pantaleo inizialmente poco incisiva e mentalmente già appagata per la promozione ottenuta con ben due giornate di anticipo. Gara che sembrava concludersi rapidamente a favore della formazione teramana ma l’orgoglio delle neo campionesse del girone L ha decisamente cambiato l’inerzia della partita. Infatti le gialloblu del presidente Renzo Abete tiravano fuori tutta la forza e l’esperienza maturata in questa cavalcata vincente ribaltando completamente la gara e vincendo il match al tie-break. Vittoria strepitosa quindi per il team fasanese ottenuta grazie all’apporto delle atlete presenti ieri a Teramo, tutte schierate in campo da coach Paolo Totero bravissime a chiudere senza sconfitte un campionato da consegnare alla storia. “Sono felicissimo per questa vittoria – afferma coach Totero – che suggella la nostra forza e il nostro grande lavoro. Chiudere da imbattuti questo campionato e motivo di grande orgoglio per noi e per la nostra società che ci ha sempre sostenuti in tutta la stagione”. A fine gara momenti di piccola festa prima del rientro a casa. “Sono profondamente orgoglioso di quello che ho visto questa sera qui a Teramo – afferma il presidente Renzo Abete – ed è la testimonianza di come abbiamo costruito una grande squadra che ha onorato sino alla fine i colori della nostra società. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per questa stagione da record che certamente resterà nella storia dello sport fasanese”.

Lg Umbyracing Teramo – Pantaleo Podio Volley Fasano 2-3

(25-17; 25-16; 21-25; 23-25; 12-15)

LG Umbyracing Teramo: Peroni, Ragnoli 15, Cipriani 21, Di Diego 2, Mattucci, La Brecciosa, Di Paolo 2, D’Egidio 1, Mazzagatt 9i, Di Carlo 13, Di Sabatino, Ventura, Lestini 23. All. Nanni

Pantaleo Podio Volley Fasano: Di Staso, Bellantuono, Amatori 8, Negro 9, Pichierri, Gallo, Vinciguerra 14, Corallo 8, Trabucco, Solarino 1, Sollecito, Biscardi 16, Mansueto, Soleti 19. All. Totero

Arbitri: Giulia Concilio, Pasquale Restaino.

Ufficio Stampa