Come in tutta Italia, anche a Brindisi sono in programma per domani, domenica 27 dicembre, le prime vaccinazioni degli operatori sanitari per il Vaccine Day. In occasione di questa giornata, per la provincia sono 80 le dosi di vaccino disponibili contro il Covid.

Si parte alle 10 al Di Summa, nell’ambulatorio al piano terra: il primo a vaccinarsi sarà il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Brindisi, Arturo Oliva.

Subito dopo, Patrizia Zuppetta, infermiera dell’ambulatorio vaccinale e Elita Mastrovito, assistente sanitaria del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl.

Seguiranno il segretario regionale della FIMMG, la federazione dei medici di famiglia, Donato Monopoli, il segretario provinciale della FIMP, la federazione dei medici pediatri, Francesco Gianfredi, il direttore del Dipartimento di Cure primarie della Asl, Angelo Greco, il direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica, Stefano Termite, il coordinatore Uacp, Ufficio aziendale cure primarie, Michele Lisco.

A seguire – dopo le 11 – al Perrino (primo piano, ambulatorio di Cardiologia), si vaccineranno, tra gli altri, i direttori di Dipartimenti e Unità operative Pietro Gatti (Area Medica), Antonio D’Autilia (Pronto soccorso), Massimo Leone (118), Massimo Calò (Rianimazione), Domenico Potenza (Malattie infettive), Saverio Cinieri (Oncologia), Pierluigi Pietro Bracciale (Pneumologia Ostuni).

Alle 13 nella Rssa Sancta Maria Regina Pacis di Fasano, al piano terra, si vaccineranno operatori sanitari e degenti.

