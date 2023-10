Proseguono gli appuntamenti formativi del CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”, che promuove per venerdì 20 ottobre (ore 17,00-19,00) un seminario gratuito dal titolo “Rigenerare i territori tra buone prassi e sostenibilità”, in programma a Brindisi presso Palazzo Guerrieri (via Congregazione).

L’evento formativo intende essere promotore di esperienze e prassi per una ri-generazione urbana partecipativa all’insegna della sostenibilità e della qualità di vita”. Si racconterà l’esperienza del laboratorio Urbano “Palazzo Guerrieri” e del progetto Progetto “Case di Quartiere”. La progettazione sociale come strumento del disegno di politiche partecipate di sviluppo territoriale: questa l’esperienza del progetto case di quartiere di Brindisi.

Si approfondiranno principi, strumenti e obiettivi della progettazione sociale per il disegno, la redazione e la gestione di processi che coinvolgono la cittadinanza, attivano luoghi comuni culturali e sociali, creano nuovi servizi per i cittadini e opportunità di formazione.

La rigenerazione dei territori, infatti, passa attraverso non solo la rivalutazione di beni immobili, ma anche e soprattutto attraverso la creazione di tavoli di lavoro, la progettualità dal basso, la condivisione di competenze.

Relatore Davide Di Muri, coordinatore del progetto “Case di Quartiere”, mentre saluti ed introduzione saranno a cura di Rino Spedicato (CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento) e Giuseppe Marchionna (Sindaco di Brindisi).

È possibile iscriversi al webinar, cliccando al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1K54gmP8T-a3DZTvwG3FNGsHLQGi02sVdFdwshcQZPlc/edit

O chiamando la segreteria ai numeri 0832.404242 (Lecce) o 0831.515800 (Brindisi). Per ulteriori info www.csvbrindisilecce.it.