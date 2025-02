Per la stagione teatrale del Comune di Ostuni in collaborazione con Puglia Culture, venerdì 28 febbraio (ore 21.00) sul palco del Teatro Palazzo Roma va in scena “Secondo lei” (Infinito e Argot produzioni), spettacolo scritto e diretto da Caterina Guzzanti, in scena con Federico Vigorito, in cui la protagonista esplora le aspettative tradite e i ruoli precari dei partner, riflettendo su condizionamenti sociali e culturali, con uno sguardo profondo sulle dinamiche di coppia, dove l’amore si trasforma in un silenzioso campo di battaglia.

SCHEDA SPETTACOLO

Caterina Guzzanti e Federico Vigorito

SECONDO LEI

scritto e diretto da CATERINA GUZZANTI

Secondo lei è la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia. L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti, bisogni e necessità si confondono e affondano in un pantano inevitabile di aspettative tradite e promesse sistematicamente rimosse, imprigionando i due protagonisti i in ruoli precisi e precari, mentre bramano soltanto di essere accettati. Il bisogno di realtà, di trovare una soluzione tangibile alla distanza creatasi tra lui e lei, irrompe e rimbomba nella loro vita, ne condiziona prepotentemente i pensieri e le scelte, lasciandoli sopraffatti da un sentimento di imbarazzo e di inadeguatezza. Secondo lei è una storia che invita a riflettere su come la nostra cultura e la società in cui viviamo, malgrado la strada che ci sembra, almeno in apparenza, intrapresa, continuano a condizionare in modo invalidante sia le donne che gli uomini nelle scelte principali della loro vita così come nelle relazioni, nei legami più intimi con l’altro e con noi stessi.

