Parte il primo appuntamento del programma “Castello in festa”. Sabato 7 dicembre il Castello Dentice di Frasso a Carovigno ospiterà una speciale caccia al tesoro di Natale che animerà le sale del castello nella giornata che dà inizio al periodo di festa.

L’iniziativa prevede due turni: il primo alle ore 17:00 e il secondo alle ore 19:00. Un viaggio tra storia e mistero che condurrà i partecipanti alla scoperta dei segreti custoditi da questo antico maniero, nel cuore del suggestivo borgo antico.

L’evento è stato ideato per offrire un’esperienza culturale e di intrattenimento: grandi e piccoli potranno immergersi nella storia e nell’architettura del castello, affrontando sfide e risolvendo enigmi legati alla sua evoluzione nei secoli. La prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni e per riservare il proprio posto, è possibile consultare il sito www.pastpuglia.it, contattare il numero 379 1092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com.



Comunicato stampa

ETS Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea