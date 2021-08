Al via la mostra anticipazione del progetto “VISIONI” (marchio registrato) ideato nel 2014 dall’imprenditore, dj e produttore Gianvito Stasi, presso lo “Spazio Musica Yeahjasi” con al centro l’esposizione delle opere candidate alla Call for Art “Il pianeta che vorrei” nella quale gli artisti che hanno partecipato (7 da tutto il mondo) attraverso l’immaginazione e la creatività hanno rappresentato degli artwork / scenari / simboli da portare con su di un nuovo pianeta, il pianeta VISIONI, ponendo le basi grazie a questi per un mondo migliore.

Tra le candidature memorie di giorni felici, fiori, cieli colorati, artwork e simboli rappresentanti uomini che senza manie di protagonismo o avidità cercano il progresso oppure dei limiti da non superare.

Giorni/Orari di apertura mostra:

– Da Giovedì 26 Agosto a Giovedì 9 Settembre

– Dal Lunedì al Venerdì – Dalle 16:00 alle 19:00

Spazio Musica Yeahjasi – Via Santa Chiara, 10, 72100 Brindisi BR

Link evento FB: https://fb.me/e/1E4m9ujiQ

Precisazioni: L’accesso alla mostra sarà consentito soltanto possibile solo con green pass o con tampone nel rispetto delle normative vigenti.

Si ringraziano per il supporto i Partner del progetto: Spazio Radio Yeahjasi, SAVE biennale di arte contemporanea, Digital museum by Smart Upp, FASE BIO, Otri del Salento ed il Festival della cooperazione internazionale.

Presentazione concept: https://lnk.bio/visioni.wav