La FENAILP Associazione Nazionale già presente in molti Comuni anche nella provincia di Brindisi, che vede come Presidente Provinciale il Sig. Cosimo Lubes come Associazione di Categoria, comunica che nella Città di Latiano, viene affidato il nuovo incarico come Presidente al Signor Vito Gioia, già Presidente A.L.A. (Associazione Lavoratori Autonomi), la quale con la presenza del Consigliere Nazionale il Sig. Domenico Altavilla, lavoreranno in sintonia per il bene del territorio e di tutti gli associati.

Vito Gioia noto imprenditore Latianese, grande è il suo impegno anche nel sociale sempre presente ad aiutare il prossimo, molto attento a portare la voce dei commercianti Latianesi e, anche nel contesto provinciale. Siamo certi che porterà un valore aggiunto ai vari comparti produttivi, dando risposte al territorio nel rappresentare le PMI nelle opportune Sedi Istituzionali.

La FENAILP si rivolge anche ai Consulenti del lavoro, Consulenti fiscali e Consulenti legali ai quali offre la possibilità di trasformare il proprio studio in una Sede Territoriale FENAILP con uno sportello multiservizi dove i clienti trovano risposta ad ogni esigenza.

Grazie a questo supporto gli studi interessati saranno in grado di offrire servizi ad imprese e lavoratori di ogni settore diventando centro di riferimento sul territorio.

In merito a ciò, saranno attivate le seguenti strutture:

• Sportello Startup

• Sportello Consulenza Aziendale

• Sportello Formazione

• Sportello Conciliazioni Sindacali

• Sportello Mediazione Civile

• Sportello Caf

• Sportello Patronato

• Sportello Consumatori

Da una indagine svolta in territorio provinciale, si è riscontrato molto interesse da parte di molti professionisti e imprenditori, in particolare anche nella Città di LATIANO dove diversi operatori si sono attivati per aderire all’Associazione FENAILP, al fine di tutelare gli interessi dei commercianti ed artigiani del turismo e dei servizi, avendo cura di verificare e programmare insieme ad altri imprenditori e consulenti lo sviluppo e le relative problematiche del territorio in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale.

A tal proposito, il gruppo Dirigente della FENAILP, sia a livello Nazionale che territoriale, avrà cura di chiedere un incontro con il Sindaco della Città di Latiano Avv. Cosimo Maiorano in modo che vengano presentati nei dettagli la struttura di questa organizzazione che opera in rappresentanza di imprenditori e professionisti operanti in tutti i settori della Piccola e Media Impresa.

La Federazione, accreditata a livello Ministeriale, è firmataria di alcuni tra i più importanti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Inoltre, il Sistema Federale FENAILP si compone di Associazioni di datori di lavoro (territoriali e di settore), imprenditori, studi professionali e lavoratori autonomi proprio come A.L.A. (Associazione Lavoratori Autonomi) di cui il Sig. Vito Gioia presiede.

Grazie ad accordi con altre Organizzazioni di rappresentanza di imprese, professionisti e lavoratori, la FENAILP è parte di un gruppo sindacale in grado di rappresentare e assistere tutte le categorie del mondo dell’impresa e del lavoro.

UFFICIO STAMPA FENAILP

PROVINCIA DI BRINDISI