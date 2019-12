Domani 28 dicembre lo 0831 Teatro, nella sua variegata offerta di spettacoli promossa dal Comune di Brindisi e Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con la Pro Loco e con il supporto di una rete di sostenitori che hanno voluto affiancare questa stagione speciale con la direzione artistica di Antonio Rollo, ospiterà Renzo Rubino e Raffaele Casarano in LUCIO – Omaggio a Lucio Dalla. Il cantautore pugliese Renzo Rubino, accompagnato dal sassofono di Raffaele Casarano, in una serata emozionante in ricordo di Lucio Dalla. Renzo Rubino parla di sé e delle sue passioni, dalla musica di Dalla al cinema, per il concerto-omaggio al cantautore bolognese, insieme al jazzista Raffaele Casarano: solo voce, piano e sax. Renzo Rubino e Raffaele Casarano celebreranno dunque un omaggio con un riarrangiamento tutto personale delle poesie fatte musica che sono ormai colonna sonora e l’eredità che ha lasciato il grande cantautore bolognese.

INFORMAZIONI e COSTI

Ingresso ore 20.30 – Inizio spettacolo ore 21.00

A seguire spazio buffet con gli artisti

PREZZO DEI BIGLIETTI

intero / ridotto studenti

posto unico € 10 / € 8

BOTTEGHINO

Il servizio di biglietteria serale ha luogo presso la sede del Teatro 0831 da un’ora prima dello spettacolo.

Per la vendita degli abbonamenti: Via Appia, 98 – Brindisi

Info: 0831.562565 / 348.7029306

INFO: www.teatropubblicopugliese.it

