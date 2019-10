A Mesagne, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Pagliara Andrea, 35enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di attività per la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari operanti hanno proceduto al controllo dell’uomo, sorpreso alla guida dell’autovettura di un’autovettura in possesso di 63 gr di marijuana, occultati in una busta all’interno del vano dell’autoradio. Sempre durante la perquisizione veicolare, sono state rinvenute varie bustine di cellophane termosaldate e materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro unitamente allo stupefacente.

Il 35enne, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.