Da domenica 29 a domenica 6 ottobre l’Amministrazione Comunale di Latiano ha organizzato un ricco programma di eventi che si concluderà con il tradizionale appuntamento de “la Fera” domenica 6 ottobre. L’evento fieristico saluta l’inizio dell’autunno mettendo in mostra il meglio proveniente dal territorio coniugando cultura, modernità e tradizione.

Si parte Domenica 29 settembre alle 20:00 nell’atrio del Palazzo Imperiali: “Rosso di Fera” percorso enogastronomico a cura di “Officina delle Idee”.

Lunedì 30 settembre dalle 09:00 alle 21:00 Presso il Polo Museale: “Biodiversità fulcro della Vita” e Street Art a cura di Apis Puglia e Collettivo Nodi Lab; a seguire ne piazzale retrostante il Polo Museale Dj Set. Martedì primo ottobre alle ore 18:00 presso la Saletta di Palazzo Imperiali, “Mani in Pasta”; si terranno: il laboratorio culinario per la preparazione della pasta fatta in casa (li stacchioddi); ed e il laboratorio per la preparazione della Pasta Reale, la pasta di mandorle cura della Pro Loco.

Mercoledì 2 ottobre alle ore 18:00 in Piazza Umberto I° e via Roma “Sport in Fiera”; esibizioni delle associazioni sportive del territorio a cura dell’Assessorato allo sport.

Giovedì 3 ottobre alle ore 20:00 in Piazza Umberto I°, “Ballando sotto le Stelle” a cura dell’Assessorato allo sport in collaborazione con le Associazioni Sportive.

enerdì 4 ottobre alle ore 19:00 Presso Taberna Libraria, presentazione del Libro “La Partita” di Piero Trellini; alle ore 20:00 in Piazza Umberto I° “Bailando en Plaza” a cura dell’Assessorato allo Sport.

Sabato 5 ottobre dalle 16:30 alle 18:30 e Domenica 6 ottobre dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30 Visite guidate gratuite presso l’area archeologica di Muro Tenente a Cura della Cooperativa Impact. Sempre sabato 5 ottobre, alle ore 21:00 in piazza Umberto I°, concerto di Antonio Castrignanò, musicista salentino della Notte Della Taranta.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 09:00 alle 19:00 Presso il Centro Polivalente in via Roma “Giornate del Microchip e iscrizione all’anagrafe canina” a cura dell’associazione ENPA. Sabato 5 ottobre dalle 18:00 alle 20:00 e domenica 6 ottobre alle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00 “Visite guidate gratuite presso la Casa del Beato Bartolo Longo” a Cura della Parrocchia Santa Maria della Neve.



Domenica 6 ottobre, giornata conclusiva, gli appuntamenti si avviano già alle 07:00 Fiera Mercatale fino alle 13:00 in Viale Aldo Moro, zona 167; mentre in Viale Martin Luter King la Fiera Mercatale proseguirà sino a sera, delle 07:00 alle 21:00. Sempre domenica 6 ottobre, alle 12:00 e alle 19:00 torna la storica “SAGRA TI LI STACCHIODDI” a cura della Pro Loco; l’appuntamento con “li stacchioddi” delle 12:00 in piazza Umberto I°, sarà allietato dalla musica con la ronda itinerante, musica della tradizione salentina a cura dei “Pizzikatundy”.

Alle ore 19:00 in Piazza Umberto I° ancora musica con i “Pachamama”, con musica itinerante, artisti di strada e musiche dal mondo.

Eventi a cura della Città di Latiano – Assessorato alle attività produttive in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio della Regione Puglia. Media Partner Idea Radio.

Il programma completo è sul sito www.comune.latiano.br.it e sulla pagina facebook “La Fera”.