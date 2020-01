Una serata di gala è quella che attende gli allievi della Scuola di Musica “G. Frescobaldi” di Brindisi che domenica 19 gennaio 2020 alle 19 saranno protagonisti presso la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria (quartiere Perrino) di “A tune for a friend”, evento musicale dedicato alla consegna delle certificazioni di esame rilasciate dalla Yamaha Music Foundation.

Durante la kermesse (ingresso libero per il pubblico) si esibiranno tutti gli studenti che a maggio 2019 hanno sostenuto le prove di esame previste dalla Fondazione giapponese nata allo scopo di promuovere l’educazione e la divulgazione musicale e attiva in 46 paesi del mondo. In occasione della consegna degli attestati, la Scuola di Musica “G. Frescobaldi” (che fa parte del circuito Yamaha) propone un concerto in cui ogni allievo eseguirà davanti al pubblico presente un brano preparato per l’esame.

“E’ un nostra prerogativa far coincidere il momento del rilascio dei diplomi Yamaha con l’occasione di esprimersi e di suonare dal vivo – spiega il direttore della Frescobaldi Camillo Fasulo – ogni partecipante potrà dedicare la propria esibizione a una persona speciale in maniera esplicita o facendo filtrare il messaggio solo attraverso la musica. Come sempre, la manifestazione assume una rilevanza sociale. Sarà raccolta una quota da destinare al sostegno di un’iniziativa della Parrocchia”.

L’evento del 19 gennaio si configura come un intervento importante in un quartiere in cui la stessa Frescobaldi ha recentemente attivato un laboratorio di musica destinato ai giovani che frequentano la Parrocchia del Perrino. A ciò si aggiunge la collaborazione con il Punto Luce “Save the Children”, il corso di propedeutica per tutte le classi prime e seconde dell’Istituto Comprensivo “Sant’Angelo – Sant’Elia”, il corso di propedeutica di base per l’infanzia (presso lo stesso Comprensivo). Si arriva così a un totale di 300 allievi, tra interni ed esterni. Infine, dopo il corso di improvvisazione jazz, novità annuale proposta dalla Scuola di Musica Frescobaldi per l’anno 2020 è rappresentata dal corso di “songwriting” in fase di definizione.