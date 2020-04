Un’apertura virtuale della Biblioteca Comunale per mettere in circolo alcuni volumi “bloccati” sugli scaffali ed invogliare i cittadini di San Michele Salentino, adulti e ragazzi, a conoscere e leggere il grande patrimonio letterario presente nel Polo culturale cittadino. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa “Adotta un libro dalla Biblioteca Comunale” ideato dall’assessora alla Cultura, Rosalia Fumarola, che ha selezionato i primi testi da mettere a disposizioni di chi vorrà “adottarli”.

“La scelta dei libri verrà aggiornata periodicamente – afferma l’assessora Fumarola – ed in questa prima fase ho pensato di scegliere libri di autori conosciuti, i grandi classici, e anche meno noti, ma molto interessanti dal punto di vista del contenuto. Questo lavoro di ricerca continuerà, anche, perché tanti sono i libri opportunamente messi al riparto poichè la Biblioteca è ad oggi in uno stato di riqualificazione e coinvolti nell’importante progetto “Community Library” della Regione Puglia che permetterà, non appena sarà possibile riprendere i lavori dopo l’emergenza Covid-19, di rilanciare il nostro patrimonio culturale, valorizzandolo e migliorandone la fruizione”.

REGOLAMENTO PER ADOTTARE UN LIBRO

1- Inviare un messaggio WhatsApp al numero 328.6753490 allegando la foto del proprio documento d’identità in corso di validità;

2- I minori di 18 anni devono avere l’autorizzazione di un genitore ed allegare, quindi, la foto del documento d’identità del medesimo;

3- Indicare nel messaggio il proprio domicilio al quale sarà consegnato il libro o i libri per un massimo di n.2 testi;

4- E’ possibile scegliere solo i testi indicati nella lista messa a disposizione;

5- Il servizio di prestito è completamente gratuito;

6- Il servizio è destinato ai cittadini che risiedono nel Comune di San Michele Salentino;

7- Il prestito del libro/libri ha la durata di n.30 giorni, senza possibilità di rinnovo;

8- Il lettore adottante è personalmente responsabile delle opere ricevute in prestito e deve controllarne l’integrità segnalandone eventuali difetti al momento del prestito;

9- Tutti i documenti avuti in prestito debbono essere restituiti in buono stato di conservazione entro la data di scadenza;

10- Chi danneggia o non restituisce il documento avuto in prestito, deve acquistarne e consegnare alla biblioteca una nuova copia oppure, se ciò non fosse possibile, un altro documento di pari valore, indicato dall’assessora alla Cultura. L’utente sarà sospeso da tutti i servizi finché non avrà risarcito il danno;

11- La consegna ed il ritiro del testo sarà effettuata dai volontari della Protezione Civile locale;

12- Le consegne saranno effettuate dal lunedì al venerdì (tranne festivi) dalle ore 10 alle ore 14.

LA LISTA DEI TESTI A DISPOSIZIONE (IN AGGIORNAMENTO)

NARRATIVA PER RAGAZZI

“Anita Garibaldi” di Lia Celi illustrazioni di Gabriella Giandelli

“Nel Regno Delle Formiche Rosa” di Biglard e Gramulot

“Oltre il Confine” di Gary Paulsen

“L’altro Pinocchio” di Vito Costantini a cura di Barbara Quagliarini

NARRATIVA – ROMANZI

“My Sweet Family” di Francesco Venditti “Di tutte le cose sicure la più certa è il dubbio”

“La Fossa” di Kuprin

“Dio, dove sei?” di Enzo Bianchi

“Pensieri” di Blaise Pascal

“Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello

“Alla curva del fiume” di V.S.Naipaul

“Saperla lunga” di Woody Allen

“L’incontro Mancato” di Marco Aime

“ L’Angelo nero” di Antonio Tabucchi

“Baudolino” di Umberto Eco

PSICOLOGIA – FILOSOFIA

“Freud e Il Mosè di Michelangelo” di Francesco Saverio Trincia

“AMORE itinerari di un’idea” a cura di Furio Semerari saggi

“ Nietzsche Pirandello Huizinga dimensione lucida e umorismo tragico” di Piero Fabretti

“ L’uomo che ride” saggio sul riso e dintorni di Alberto Spatola

“Philosophica dell’anima” testi n. 24 di Aristotele

“ La non-violenza come scelta d’amore” di Mahatma Gandhi

POESIE

“L’anima e la foglia” di Alberto Casiraghy

“Giocatore di sogni” di Giuseppe Mannino (1)

“Ultimi versi d’amore” Dante Maffìa di Giuseppe Mannino (2)

“Figure dell’ira e dell’indulgenza” di Marco Guzzi

STORIA

“Itaca” Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto di Eva Cantarella

“La spiritualità dell’occidente medioevale” di Andrè Vauchez

