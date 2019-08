“A seguito delle recenti notizie riportate sulla stampa pugliese riguardo la possibile apertura ai voli di linea per l’aeroporto “Arlotta” di Grottaglie, leggo commenti arroganti. All’avv. Ernestina Sicilia voglio rammentare che, esprimendo la mia posizione sull’aeroporto di Grottaglie, non ho aperto alcuna polemica. Né mi sono preoccupato del destino o futuro politico di chicchessia: nemmeno del suo. Capisco, però la sua posizione: pur non essendo mai stata eletta da nessuna parte cerca di difendere interessi che nessuno le ha affidato. Io sono rappresentante di TA/BR/LE e rappresento tutti quei territori. Qualcun altro, eletto parlamentare con i voti di Taranto, è rimasto consigliere comunale di Brindisi. Tutto il resto è noia…. ”

COMUNICATO STAMPA SEN. LUIGI VITALI